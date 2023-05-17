Почти в 2 раза выросла выдача образовательных кредитов на Ставрополье

По статистике 91% кредитов на образование берут молодые люди в возрасте до 25 лет. Фото: sberbank.ru

За последний год общая сумма выданных образовательных кредитов в Ставропольском крае составила 94,5 млн рублей. Это почти в 2 раза превышает показатели предыдущего года.

Программа образовательных кредитов с господдержкой в России за последние годы претерпела ряд изменений и стала более доступной. Теперь их выдают не только для обучения в вузе, но и в средних профессиональных учебных заведениях.

Программа образовательных кредитов с господдержкой в России за последние годы стала более доступной. Фото: sberbank.ru

По этой программе банк выдает студенту деньги по льготной ставке (3% годовых), а разницу компенсирует государство. Студент сначала выплачивает только проценты, а после выпуска и устройства на работу начинает вносить платежи в счет основного долга.

- Доступность образования является ключевой составляющей ESG-трансформации Ставропольского края. Льготная программа позволяет выпускникам и всем желающим не ограничивать себя в выборе вуза или ссуза мечты. Образовательные кредиты с господдержкой – надежная инвестиция в будущее нашей молодежи, - считает заместитель управляющего Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов.

По статистике 91% кредитов на образование берут молодые люди в возрасте до 25 лет. В среднем за прошедший год студенты и абитуриенты Ставропольского края занимали на учебу 168 тысяч рублей.