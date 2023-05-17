После аварии с пассажирской ГАЗелью в Кисловодске началась проверка

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Кисловодске после аварии с пассажирской ГАЗелью, водитель которой, как оказалось позже, имеет не 60 штрафов за нарушение ПДД, а целых 300, началась проверка прокуратуры и СКР. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

— Водитель маршрутного такси, совершая поворот налево, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем, – сообщили в региональной пресс-службе СУ СКР.

От удара машрутка перевернулась на бок. В аварии пострадали супруги из Буденновска,53 и 44 года. Мужчина получил травмы головы и живота. Женщина – перелом ребер и также травму головы. Водитель сломал руку. Всех пострадавших доставили в больницу.

— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.