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НовостиОбщество18 мая 2023 10:24

«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения 3 тысяч жителей столицы Чечни

Источник:kp.ru
Фото: «Россети Северный Кавказ»

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» завершили в поселке Андреевская Долина Шейх-Мансуровского района города Грозного реконструкцию линий электропередачи (ЛЭП) 0,4 и 10 кВ общей протяженностью 1,3 км.

Энергетики заменили 27 дефектных опор и порядка 2 км провода, в том числе более 1 км – на самонесущий изолированный (СИП). Преимущества СИП – устойчивость к коррозии, высокий класс безопасности, повышенная износостойкость и пожаробезопасность.

Кроме того, оперативно-ремонтные бригады заменили на участке ветхую трансформаторную подстанцию на новую и установили дополнительную мощностью 400 кВА.

Комплекс технических мероприятий позволил повысить надежность и качество электроснабжения трех тысяч жителей.

Информационный обзор редакции.