Ежегодная пресс-конференция главы Северной Осетии: в течение трех часов Сергей Меняйло ответил на более, чем 20 вопросов

Фото: alania.gov.ru

В прямом эфире телеканала «Осетия – Ирыстон» глава РСО – Алания Сергей Меняйло ответил на вопросы журналистов в рамках ежегодной пресс-конференции. В таком формате руководитель республики встречается с медиасообществом в третий раз.

Участники находились в студии и на видеосвязи. Журналистов интересовали такие направления, как модернизация системы пассажирских перевозок, развитие туристического потенциала, АПК, жилищно-коммунальное хозяйство, национальная политика, различные вопросы социально-экономического блока.

Предваряя диалог, Сергей Меняйло подчеркнул, что готов к острым вопросам и надеется на конструктивный диалог.

Корреспондент НТК «Осетия – Ирыстон» озвучила проблему, связанную с работой общественного транспорта, особенно актуальную для районов республики.

Как отметил Сергей Меняйло, проблема транспортного обеспечения существует в Северной Осетии несколько десятков лет. Для того, чтобы вывести отрасль на новый уровень, сделать ее современной, необходим системный подход. Таким решением стала разработанная комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом РСО – Алания.

– Мы должны перейти на новый уровень организации общественных перевозок! К сожалению, процесс этот не быстрый. Планируем развивать межмуниципальные перевозки, а затем – внутримуниципальные. В прошлом году мы закупили 67 автобусов разной вместимости, в этом году еще 20 получим. Минимальное количество необходимых автобусов – 157 единиц. Планируем перейти к регулируемому тарифу на общественном транспорте, – сказал Глава Северной Осетии.

Журналистов интересовали возможности использования промышленных площадок, в частности, самой крупной – территории бывшего завода «Электроцинк».

Меняйло ответил, что в настоящее время ведется работа по передаче имущественного комплекса завода в собственность республики – договоренности с предприятием УГМК об этом есть. Вместе с компанией проведена инвентаризация более 800 объектов имущества, в ближайшее время стороны планируют подписать акт приема-передачи.

– Сейчас мы прорабатываем с Минэком предложения по использованию территории в качестве промышленной площадки. Это может быть индустриальный или технопарк. Уже есть 9 проектов, которые потенциальные резиденты, в том числе из республики, готовы там реализовать. Хотим создать территорию с особыми преференциями для бизнеса, – ответил Сергей Меняйло.

В республике будет построен селекционно-племенной центр форелеводства. Руководство Северной Осетии нацелено и на развитие виноградарства как одной из перспективной отрасли – планируется высадить 350 тысяч саженцев виноградной лозы.

На пресс-конференции прозвучал вопрос о строительстве художественной школы в Беслане. Меняйло ответил, что в соответствии с графиком финансирования, в 2024 году республика получит средства из федерального бюджета.

Говоря о развитии туристического потенциала и активном продвижении республики в этом вопросе в последние годы, Сергей Меняйло упомянул и о сложностях.

– Туристическая привлекательность Северной Осетии растет. И мы к этому пока что не совсем готовы: не хватает мест размещения, нуждается в развитии придорожный сервис. Но мы намерены планомерно решать эти задачи. Республика вошла в туристический проект, начали аттестовывать гидов, разрабатываем туристические маршруты, строим модульные средства размещения по грантовой программе. Ведем комплексную работу по развитию туризма. У нас кратно увеличивается количество авиарейсов. А с 1 июня аэропорт «Владикавказ» перейдет на круглосуточный режим работы, что также будет способствовать увеличению турпотока, а еще позволит создать 120 новых рабочих мест, – сообщил Глава республики.

Сергей Меняйло рассказал о проектах в сфере туризма, таких как всесезонный тематический парк «Алания парк» и комплекс «Кахтисар».

Не осталась без внимания и тема лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями, в 2020 году было закуплено препаратов на сумму 96,3 млн рублей, в 2021 году – 158 млн рублей, в 2022 году – на 334 млн рублей. На сахароснижающие препараты было выделено в 2020 году 94,7 млн рублей, в 2021 году – 167,2 млн рублей, в 2022 году 192,7 млн рублей.

В текущем году на закупку препаратов для льготников уже направлено 267 млн рублей. В течение года финансирование будет обеспечиваться по мере поступления средств, потребность планируется закрыть полностью.

Разговор Главы РСО – Алания с журналистами продлился 3 часа, за это время представители СМИ задали более 20 вопросов.