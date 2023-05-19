Губернатор Ставрополья Владимиров 25 мая выступит с ежегодным посланием

Губернатор Ставрополья озвучит ежегодное послание на заседании региональной Думы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выступил с ежегодным посланием о социально-экономической и общественно-политической сфере региона. Все пройдет 25 мая в 10:00 на заседании региональной Думы.

Там будут намечены пути развития в 2023 году и итогу 2022 года, сообщили в пресс-службе губернатора Ставрополья.

В заседании примут участие парламентарии, главы управлений федеральных ведомств в округах Ставрополья, министры и руководители ведомств. Также туда пригласили глав муниципалитетов, представителей бизнеса и СМИ.

Также напомним, что Ставрополье начало развивать сотрудничество с Омской областью. Главы регионов обозначили перспективные направления сотрудничества. Губернатор Владимиров посетил ряд промышленных, спортивных и научных объектов в Омске.