Более 4 тыс. договоров энергоснабжения заключили «Россети Северный Кавказ» с потребителями Дагестана в 2023 году

Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» уделяют повышенное внимание работе по заключению договоров энергоснабжения в Дагестане.

Так, на 1 мая 2023 года специалисты заключили 4 237 договоров энергоснабжения с потребителями региона: 404 – с юридическими лицами и 3 833 – с физическими.

Всего с момента присвоения «Россети Северный Кавказ» статуса гарантирующего поставщика на территории республики (с 1 июля 2020 года) заключено более 45 тысяч договоров с юридическими лицами и порядка 763 тысяч – с физическими лицами.

«Корректно оформленные договорные отношения с гарантирующим поставщиком и стабильное электроснабжение территорий – вопросы взаимосвязанные. В противном случае речь идет о бездоговорном потреблении энергоресурса, которое наносит ущерб нарушителю, энергокомпании и добросовестным абонентам. При выявлении подобных фактов специалисты составляют соответствующий акт, бездоговорники платят существенно больше стоимости электроэнергии, которую они могли бы получить законным путем. Кроме того, им может грозить ответственность согласно действующему законодательству», – разъяснил начальник договорного отдела филиала «Дагэнерго» Гамзат Муртазаев.

Для заключения договора энергоснабжения следует обращаться в офис филиала «Дагэнерго» или энергосбытовые отделения компании по месту проживания. При подаче документов необходимо убедиться, что специалисты зарегистрировали заявку, и получить её номер. Информацию о заявке рекомендовано сохранять весь период оформления договора.

В силу п. 39 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442, поданная заявка подлежит обязательному рассмотрению сотрудниками филиала в 30-дневный срок.

Процедура оформления договорных отношений включает в себя ряд промежуточных этапов и осуществляется в следующем порядке: подача заявления (направленное потребителем заявление регистрируется в день поступления); рассмотрение документов (в случае выявления отсутствия каких-либо документов, потребителю направляется письмо о запросе недостающих документов не позднее 5 дней с даты регистрации заявления); оформление проекта договора, приложений к договору, отражающих технические характеристики используемого электрооборудования. Оформленный и подписанный со стороны филиала «Дагэнерго» проект договора передается клиенту или направляется по почте в установленные сроки.

Если при оформлении договорных отношений специалистами филиала «Дагэнерго» не будут соблюдены сроки заключения договора, клиент может сообщить об этом любым удобным для него способом: обратиться в офис энергокомпании, позвонить на горячую линию «Россети» по телефону 8-800-220-0-220.