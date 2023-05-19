Хищение электроэнергии на 5,5 млн выявили «Россети Северный Кавказ» с начала года на Ставрополье

Фото: «Россети Северный Кавказ»

131 факт неучтенного потребления электроэнергии выявили специалисты «Россети Северный Кавказ» в январе-апреле текущего года на Ставрополье.

Стоимость похищенного энергоресурса составила около 5,5 млн рублей - это почти 2 млн кВт*ч, что соизмеримо с недельным электроснабжением г. Изобильный с населением более 38 тысяч жителей.

115 актов на 870 тыс. кВтч составлено по категории «население», 16 актов на более 1,1 млн кВтч – в отношении юридических лиц.

Основная часть случаев энерговоровства (97) пресечена на территории производственной деятельности Прикумских электросетей. Это населенные пункты Буденновского, Нефтекумского, Левокумского и Арзгирского районов края. Суммарный объем незаконного потребления здесь составил 778 тыс. кВт*ч.

Напомним, борьба с неплательщиками в компании ведется непрерывно. Все взысканные с расхитителей электроэнергии средства предприятие направляет на повышение надежности электроснабжения потребителей края.