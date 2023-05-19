Школы Кисловодска эвакуируют после сообщения о минировании

В Кисловодске эвакуируют все школы после сообщения о минировании Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В городе Кисловодске эвакуируют все школы после анонимного сообщения о минировании. Полиция, МЧС и все службы экстренного реагирования выехали для проверки на места. Об этом сообщил мэр курорта Евгений Моисеев в социальных сетях.

Если информация о минировании подтвердится, службы будут обезвреживать взрывчатку. В ином случае учреждения продолжать работать в штатном режиме. После проверки станут ясны дальнейшие действия.

Также напомним, что в Невинномысске также эвакуировали все школы из-за анонимного сообщения о минировании. Мэр города рекомендовал родителям принять школьников дома, покормить и готовиться к выходным. Правоохранительные органы проводят проверку.