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НовостиПроисшествия19 мая 2023 11:02

Школы Кисловодска эвакуируют после сообщения о минировании

Службы выехали на место для проверки
Данил ЮРКОВ
В Кисловодске эвакуируют все школы после сообщения о минировании

В Кисловодске эвакуируют все школы после сообщения о минировании

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В городе Кисловодске эвакуируют все школы после анонимного сообщения о минировании. Полиция, МЧС и все службы экстренного реагирования выехали для проверки на места. Об этом сообщил мэр курорта Евгений Моисеев в социальных сетях.

Если информация о минировании подтвердится, службы будут обезвреживать взрывчатку. В ином случае учреждения продолжать работать в штатном режиме. После проверки станут ясны дальнейшие действия.

Также напомним, что в Невинномысске также эвакуировали все школы из-за анонимного сообщения о минировании. Мэр города рекомендовал родителям принять школьников дома, покормить и готовиться к выходным. Правоохранительные органы проводят проверку.