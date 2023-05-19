Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 мая 2023 12:52

СКР проводит проверку после смерти мужчины в реке Подкумок на Ставрополье

Пьяный отдыхающий пытался прыгнул в водоем с тарзанки, но утонул
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В Георгиевске на Ставрополье следователи начали проверку после смерти мужчины в реке Подкумок. 18 мая компания друзей собралась у водоема, чтобы отдохнуть. Выпив, они начали искать развлечения. 31-летний отдыхающий решил прыгнуть в воду с тарзанки, однако это закончилось трагедией.

— Находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался влезть на дикорастущее дерево на берегу реки Подкумок, поскользнулся и упал в реку с высоты более полутора метров, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Сейчас следователи назначили судебные экспертизы, устанавливаются и опрашиваются очевидцы произошедшего. По итогу проверки будет принято процессуальное решение. Чего оно может касаться, не сообщается.