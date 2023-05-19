СКР проводит проверку после смерти мужчины в реке Подкумок на Ставрополье

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В Георгиевске на Ставрополье следователи начали проверку после смерти мужчины в реке Подкумок. 18 мая компания друзей собралась у водоема, чтобы отдохнуть. Выпив, они начали искать развлечения. 31-летний отдыхающий решил прыгнуть в воду с тарзанки, однако это закончилось трагедией.

— Находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался влезть на дикорастущее дерево на берегу реки Подкумок, поскользнулся и упал в реку с высоты более полутора метров, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Сейчас следователи назначили судебные экспертизы, устанавливаются и опрашиваются очевидцы произошедшего. По итогу проверки будет принято процессуальное решение. Чего оно может касаться, не сообщается.