СКР и прокуратура начали проверку после аварии с минивэном на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

После аварии на въезде в Ессентуки, в которой пострадали три человека, СКР и прокуратура начали проверку. Предварительно, водитель «Фольксваген Каравелла» поворачивал налево и не занял крайнее положение на дороге. Из-за этого в авто врезался минивэн «Фиат Дукато», который от удара врезался в стелу.

— Произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, осуществляющего перевозку по маршруту «Ясная Поляна – Ессентуки», и легкового автомобиля, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

В аварии пострадали трое: два пассажира микроавтобуса, а также водитель легкового автомобиля. Прокуроры и следователи начали проверять качество оказываемых водителем микроавтобуса услуг.

— В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.