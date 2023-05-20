Губернатор Владимиров: сев яровых на Ставрополье завершен быстрее, чем в прошлом году

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

На Ставрополье завершили сев яровых культур быстрее, чем в прошлом году. Всего засеяли больше 780 тысяч гектаров, а треть этой площади отведена под зерновые культуры. Об этом написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в социальных сетях.

— По всем вопросам с аграриями остаемся на связи, краевой Минсельхоз постоянно следит, чтобы они были обеспечены всем необходимым, средства господдержки для этого предусмотрены – более 5 миллиардов рублей, – написал глава региона.

Если погода окажется благоприятной для роста, то регион сможет побить рекорды роста урожая. Также напомним, что на Ставрополье в 2022 году удалось собрать рекордное количество яблок – аграриям удалось вырастить 57 тысяч тонн фруктов.