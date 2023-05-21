На Комсомольском пруду в Ставрополе высадят 4000 цветов к началу купального сезона

На Комсомольском пруду завершаются последние подготовительные работы. Фото: ставрополь.рф

Купальный сезон-2023 в Ставрополе стартует 1 июня. Прошел очередной этап подготовительных работ - приведены в порядок настилы и пирсы, шезлонги и лежаки, раздевалки и душевые кабины, лавочки, столики и мусорки, включены питьевые фонтанчики, а на обновленных пляжах установлены зонты.

Помимо этого проведена повторная обработка от клещей, восстановлена плитка на северном склоне, здесь же специалисты приступили к нанесению покрытия на беговой дорожке.

Продолжают работать и озеленители. Уже введена в эксплуатацию система автополива, проведена аэрацию и подкормка газона (общая площадь около 3 га), к лету они высадят 4000 однолетних цветов.

Особое внимание уделяется безопасности на Комсомольском пруду. По всему периметру установлены 137 камер видеонаблюдения, спасательный пост и помещения для оказания первой помощи оснащены необходимым оборудованием, снаряжением и плавсредствами.

Сам пруд почищен, дно отведенного для купания участка выровнено, установлены буйки. Осталось только получить результаты санитарного заключение о проведенных пробах воды.