По пути в аэропорт Ставрополя погиб пешеход

Авария произошла в темное время суток. Фото: УГИБДД по СК

На втором километре трассы «Ставрополь - аэропорт» произошла смертельная авария. Под колеса «Волги» попал 37-летний житель краевой столицы. По данным Управления ГИБДД по СК, по неустановленным пока причинам он в темное время суток (трагедия произошла ближе к полуночи) переходил дорогу вне пешеходного перехода.

- Автомобилем управлял 56-летний местный житель. Злостным нарушителем правил дорожного движения он не является, до аварии в пути он находился около часа, - уточнили в ведомстве.

Удар был достаточно сильный. Фото: УГИБДД по СК

У обоих участников ДТП взята кровь для анализа на содержание алкоголя. Устанавливается степень ответственности в произошедшем как водителя, так и пешехода.

Также в Ставропольском крае произошло другое ДТП с летальным исходом - тело пожилого водителя обнаружили в поле. У полиции есть две версии, что могло случиться с пенсионером.