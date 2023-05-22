Пропавшего на Ставрополье 11-летнего мальчика нашли

Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

В Георгиевске на Ставрополье 21 мая 11-летний мальчик вышел из дома, но не вернулся. Родители забили тревогу и обратились в правоохранительные органы. Пропажей также занялся поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

С ночи потерявшегося искали волонтеры и все, кто мог помочь. Поиски увенчались успехом – мальчик оказался живой. Где он был все это время, не сообщается. Пресс-служба поисково-спасательного отряда поменяли статус поиска:

— Найден. Жив, – пишет «ЛизаАлерт». О состоянии ребенка также не сообщается.

Другое происшествие произошло с месячным ребенком на Ставрополье – у него случился инсульт. Ребенок родился здоровым, но через месяц заболел, стал бледный, отказывался от еды. Врачи поставили диагноз геморрагический инсульту к которому впоследствии добавились ДЦП, эпилепсия и частичная атрофия зрительных нервов. Сейчас ему требуется интенсивная реабилитация.