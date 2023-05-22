Более 1300 жителей Ставрополья приняли участие в юбилейном забеге Зеленого Марафона

Юбилейный 10-й Зеленый Марафон прошел по всей России. Фото: sberbank.ru

20 мая по всей России прошел юбилейный 10-й Зеленый Марафон. В Ставропольском крае в одном из крупнейших спортивных событий страны приняли участие около 2000 жителей региона, из них более 1300 присоединились к одному из забегов.

В программу вошли дистанции на 4,2 км, детский забег на 420 метров и скандинавская ходьба на 4,2 км. Фото: sberbank.ru

В краевой столице старт и финиш забега состоялись на Владимирской площади. В программу вошли дистанции на 4,2 км, детский забег на 420 метров и скандинавская ходьба на 4,2 км.

В Ставрополе старт и финиш забега состоялись на Владимирской площади. Фото: sberbank.ru

Гостей Марафона ждала насыщенная развлекательная программа, общая разминка и множество активностей от партнеров забега. В ЭКО-зоне был организован сбор батареек и пластиковых крышек, а самые юные бегуны приняли участие в мастер-классах по росписи эко-сумок и аквагриму.

Забег традиционно носит благотворительный характер. В этом году вместе с Зеленым Марафоном стартовал сбор средств в поддержку акции «Мир открытых возможностей» для детей с особенностями развития от Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Забег традиционно носит благотворительный характер. Фото: sberbank.ru

- В преддверии Дня защиты детей мы запустили благотворительную акцию «Мир открытых возможностей». Все собранные на Зеленом Марафоне средства будут направлены на поддержку детей с особенностями развития и детей-сирот. Благодаря вкладу каждого из нас ребята получат квалифицированную помощь психологов, логопедов, дефектологов и тьюторов. Акция продлится до первого сентября, поэтому каждый желающий успеет принять участие, - рассказал управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Алексей Чванов.

Сбер сделал первый взнос и внес 10 млн рублей. Участники смогли присоединиться к акции на «Зеленом марафоне» и сделать пожертвование или в мобильном приложении «НаСпорте», где каждый километр Сбер приравнивает к 100 рублям и направляет в Фонд.