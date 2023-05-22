В зону СВО из Пятигорска доставили еще один гуманитарный груз

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Из Пятигорска в зону специальной военной операции отправили гуманитарный груз с посылками от родственников, образовательных учреждений и штаба поддержки. Военнослужащие оставляли запросы на определенные вещи, которые добавили в список припасов и доставили солдатам.

Военнослужащие получили необходимое оборудование и снаряжение. Об этом написал в социальных сетях мэр города-курорта Дмитрий ворошилов.

— Спасибо всем, кто помогает в сборе помощи и ребятам, участвующим в доставке гуманитарного груза, – написал мэр в соцсетях.

Также напомним, что из Кочубеевского округа Ставрополья в зону СВО отвозили необходимые для быта и боя вещи – все, что военные попросили. Гуманитарную помощь продолжают отправлять военнослужащим в зону СВО со всего Ставрополья.