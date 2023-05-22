«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения 37 тысяч жителей Северной Осетии

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Специалисты «Россети Северный Кавказ» проводят комплекс технических мероприятий на подстанции 110 кВ «Беслан» в СевернойОсетии. Работы выполняются энергетиками филиала "Севкавказэнерго" в рамках ремонтной кампании 2023 года, направленной на подготовку электросетевого комплекса региона к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Энергообъект введен в эксплуатацию в конце 60-х годов, общая мощность силовых трансформаторов – 50 МВА. Это один из крупнейших узловых питающих центров в республике. Подстанция является источником электроснабжения для 37 тысяч жителей и десятков промышленных, сельскохозяйственных предприятий, социально значимых и коммунальных объектов в Правобережном районе Северной Осетии. В их числе – Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр, районная больница, водозабор, школы и детские сады.

План работ, который реализуют специалисты Бесланской группы подстанций, предусматривает текущий и средний ремонт, а также техобслуживание оборудования подстанции. Завершить технические мероприятия на питающем центре энергетики планируют в третьем квартале текущего года.