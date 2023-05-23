На Ставрополье ожидаются грозовые дожди с градом и шквальным ветром до 23 м/с

На Ставрополье в ближайшее время придет сильная непогода Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье в середине рабочей недели и ближе к ее концу ожидается ухудшение погоды: грозовые дожди, град и шквальный ветер до 20-23 м/с. Во вторник, 23 мая, в регионе местами кратковременные осадки и гроза. В Ставрополе дождей не ожидается. Ветер сегодня думает восточный, но не сильнее 10 м/с.

В среду, 24 мая, на Ставрополье с ночи начнутся грозы с сильными дождями и шквальным ветром. В краевой столице ожидается гроза и кратковременные осадки, но сильного ветра не будет. Днем погода сохранится, при этом в регионе все равно будет тепло – до +29 градусов тепла. Ветер будет дуть западный.

Фото: Ставропольский гидрометцентр

В четверг, 25 мая, непогода в регионе сохранится и будет практически идентичной среде. Изменится только направление ветра – с восточного на западное. Дожди и грозы будут на Ставрополье, по крайней мере, до конца четверга. О погоде на пятницу синоптики пока не сообщают.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю сообщили об объявлении штормового предупреждения в регионе.

— В период 17-20 часов и до конца суток 23 мая и далее в течение суток 24, 25 и 26 мая 2023 года в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с, – пишет ведомство.

Людям рекомендуется по возможности избежать выхода на улицу или быть предельно осторожными.