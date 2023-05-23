Спасатели на Ставрополье вытащили упавшего в выгребную яму козленка

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В Красногвардейском округе Ставропольского края новорожденный козленок оказался в выгребной яме после того, как отбился от мамы. Местный житель заметил малыша в ловушке и вызвал на место спасателей. Специалисты приехали на место и начали готовиться к тому, чтобы вытащить животное из ямы.

— Была очень высока вероятность отравления животного аммиаком. Дежурная смена прибыла на место происшествия и оказала необходимую помощь. Детеныш был спасен и возвращен маме, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

За последнее время случаи попадания животных в ловушки участились, как это было в Красногвардейском округе с другим козленком. Спасатели рекомендуют закрывать опасные участки сетками или привязывать животных во время выпаса.