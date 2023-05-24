После сильного ливня в Ставрополе затопило улицы и деревья оборвали ЛЭП

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе из-за сильного ливня затопило некоторые улицы, а упавшие деревья оборвали линии электропередач. Сейчас коммунальщики начали устранять последствия непогоды.

По заявлению мэра города Ивана Ульянченко, в ЕДДС за ночь поступило 44 заявки. Больше всего, пишет в соцсетях глава Ставрополя, пострадала улица Пригородная, где затопило дворы и подходы к пяти жилым домам. При этом вчера на юге города машины буквально проплывали по воде.

Люди из-за осадков не могли уйти с работы, а ливневые канализации не справлялись с напавшей непогоды. Ранее в МЧС сообщали о штормовом предупреждении 23, 24, 25 и 26 мая, то есть ливни могут продолжиться на Ставрополье. Как сильно пострадает Ставрополь, пока не ясно.

— Первостепенное внимание – состоянию дорожной сети, уборке упавших веток и деревьев, восстановлению нормальной работы сетей энергоснабжения, – написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Последствия непогоды устраняюсят.