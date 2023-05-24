Инспектор Ространснадзора на Ставрополье попал под следствие за взятку в 1,2 млн

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

На Ставрополье государственный инспектор Ространснадзора подозревается в получении взятки на 1,2 млн рублей. С марта 2022 года по январь 2023 года злоумышленник брал деньги у директора организации, с которым ранее договорился о сделке. Подозреваемый обещал покровительство, то есть гарантировал отказ от проверок на соблюдение требований законодательства. Работала коррупционная схема через двух посредников.

— В апреле текущего года при получении денежных средств в размере 160 тысяч рублей злоумышленник был задержан сотрудниками Управления. Также установлено, что в период с марта 2022 года по январь 2023 года инспектор получил от руководителя другой фирмы взятку на общую сумму 1 240 000 рублей, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Против инспектора возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В апреля на него же возбудили дело по той же статье. На директора завели дело по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), а на посредников – по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Инспектора посадили под домашний арест. Расследование дела продолжается. Напомним, что подозреваемый ранее попался на взятке в 160 тысяч рублей, а сейчас у следствия появились новые данные.