Последствия ночного шторма в Ставрополе устраняют 87 человек и 31 единица техники

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В Ставрополе 23 мая вечером начался сильный дождь, сопровождавшийся грозами, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с. Стихия нанесла вред деревьям, линиям электропередачи и подтопила нижнюю часть города. В мэрии Ставрополя рассказали, как городские власти разгребают последствия шторма.

Сильно пострадала улица Пригородная, где были затоплены подходы к пяти жилым домам. Экстренные службы сейчас откачивают воду. В доме № 51 на улице Кулакова разрушилась 1,5 метра трубы кровельной водосточной системы. К часу ночи управляющая компания устранила неисправность. К счастью, жильцы квартир этого дома не пострадали.

Согласно данным городской единой дежурно-диспетчерской службы, по телефону поступило 71 заявление. Большинство заявлений связаны с падением веток и деревьев, а также с выключением света и подтоплением многоквартирных домов и частных домов.

На помощь горожанам выехали коммунальные службы, специалисты Горэлектросети, подрядные организации и городские спасатели. В данный момент 11 адресов уже отработано, а еще 60 заявок находятся в работе. Всего для ликвидации последствий ночного урагана задействовано 87 человек и 31 единица техники. Мэр города, Иван Ульянченко, заявил, что каждую заявку на ликвидацию последствий ночного урагана он контролирует лично.

Утром перед началом трудового дня мэр рассказал в своем телеграм-канале, что аварийные отключения электроэнергии оперативно устранили ремонтные бригады Горэлектросети. Он также поручил перевести все коммунальные службы в режим повышенной готовности, учитывая, что по прогнозам Ставропольского Гидрометцентра погода в крае будет плохая вплоть до 26 мая.