Новую ливневую канализацию разработали в мэрии после потопа на Пригородной в Ставрополе

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе отмечена давняя проблема подтопления улицы Пригородной после ливней, заявили в администрации Ставрополя. Но скоро власти обещают обновить ливневую канализацию на этом участке.

Мэр Иван Ульянченко сообщил, что проект ливневки длиной порядка двух километров уже получил положительное заключение экспертов и пройдет от микрорайона Радуга до улицы Чапаева. Кроме того, город уже направил всю необходимую документацию в краевое министерство жилищно-коммунального хозяйства для получения субсидии.

Минувший ночной ливень принес слишком большой поток воды, который не успевал уходить по трубам. Наутро после стихии экстренные службы города начали устранять последствия. На улицы Ставрополя вышли 87 человек и 31 единица техники.

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