«Россети Северный Кавказ» призывают рыболовов соблюдать правила электробезопасности

Фото: «Россети Северный Кавказ»

В рамках программы по предотвращению электротравматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса специалисты «Россети Северный Кавказ» проводят рейдовые мероприятия в рыболовных местах.

Часто любители этого увлекательного занятия забывают о мерах предосторожности и нарушают правила поведения вблизи высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП), находясь с длинными удилищами под проводами. Подобная халатность может привести к необратимым последствиям.

Энергетики обновляют и размещают информационные плакаты в районах водоемов вблизи ЛЭП и проводят разъяснительную работу с местными жителями.

Специалисты напоминают: прежде чем приступить к рыбалке, нужно убедиться, что поблизости нет воздушных линий электропередачи. Забрасывая удочки и спиннинги вблизи энергообъектов, рыбаки рискуют зацепить провода. При этом, чтобы получить смертельный удар током, необязательно прикасаться к токоведущим частям.

При проходе под ЛЭП проносить удилище необходимо в сложенном состоянии или параллельно земле.

Важно помнить, что вода является отличным проводником электрического тока. Удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 м. При грозе опасно находиться в лодке на воде, так как вероятность удара молнии очень велика. Удочка, как любой высокий одиноко стоящий предмет, может притягивать удар молнии.

Если вдруг вы стали очевидцем злостного нарушения указанных правил, не оставайтесь в стороне. Укажите рыбакам на их ошибку, в особенности, если это дети. В период школьных каникул нередко взрослые на рыбалку отправляются с детьми и подростками. Расскажите ребенку все о безопасной рыбалке. Выполнение элементарных правил поможет сохранить жизнь и здоровье.