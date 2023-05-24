Сергей Меняйло и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры в Северной Осетии

Фото: alania.gov.ru

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин провели рабочую встречу, которая состоялась в г.Москве. Стороны обсудили развитие строительного блока и жилищно-коммунального хозяйства Северной Осетии, строительство социальных объектов и реализацию федеральных программ и национальных проектов в регионе, которые курирует Минстрой России.

По данным Росстата, за первые четыре месяца 2023 года в Северной Осетии введено 246,8 тыс. кв. метров жилья. Этот показатель практически в два раза превышает результаты прошлого года за аналогичный период. Большая часть введённого жилья – многоквартирные дома. На их долю приходится 165,4 тыс. кв. метров введённой площади.

– Северной Осетии одобрена региональная программа модернизации коммунальной инфраструктуры, благодаря которой удастся обновить 31,1 км сетей. Реализация программы поспособствует снижению аварийности сетей на 3% и улучшению качества услуг для потребителей. Сейчас ведётся приём заявок на предоставление финансовой поддержки за счёт средств Фонда, – отметил Ирек Файзуллин.

Вместе с тем, по его словам, работа по модернизации ЖКХ ведется в рамках пятилетней программы по строительству, а также пилотной программы устойчивого развития предприятий ЖКХ.

Особое внимание во время встречи уделили обсуждению реализации федерального проекта «Чистая вода». В г. Алагире в настоящее время ведётся строительство первой очереди сетей водоснабжения. Кроме того, реализация объектов коммунальной инфраструктуры запланирована и в рамках непрограммных мероприятий. Это строительство канализации, ливневой канализации и водоснабжения в г. Беслан, сетей водоснабжения в ст. Змейская и г. Моздок. Также в рамках непрограммных мероприятий идет строительство парка в г. Беслане по ул. Окружная.

Активно реализуются и объекты социальной инфраструктуры. Сергей Меняйло подчеркнул важность реконструкции Центра пульмонологической помощи в пос. Верхний Фиагдон, уточнив, что уже разработана проектно-сметная документация.

– Центр имеет большое значение для лечения пациентов с болезнями органов дыхания и нуждается в модернизации. Поручение о необходимости проведения работ в медицинском учреждении дал Президент РФ Владимир Путин по итогам нашей встречи в августе 2021 года. Правительство республики направило всю необходимую документацию в федеральные органы исполнительной власти. Определена и финансовая потребность на проведение реконструкции пульмонологического центра. В этом направлении ведётся дальнейшая работа, – сказал Глава Северной Осетии.

Также на встрече обсудили возможность включения пяти объектов жилищного фонда в программу «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» на 2024 год. Кроме того, уделили внимание вопросу расселения граждан из оползневых зон на территории Северной Осетии по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».