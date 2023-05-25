Цветущий Грозный, свежесть гор и мечети: МТС выяснила, ради чего приезжают туристы весной в Чеченскую Республику

Российские туристы все чаще обращают свое внимание на территории Северного Кавказа. Фото: mts.ru

МТС с помощью собственных больших данных проанализировала туристический поток в Чеченскую Республику весной 2023 года и выяснила самые популярные локации и основные тренды в туризме. Так самым популярным местом у гостей республики остается город Грозный, куда туристы часто приезжают одним днем, но при этом наметилась тенденция к выбору более длительных поездок по республике с посещением нескольких локаций.

Грозный весной предпочли 30% гостей республики. Самой популярной локацией в это время года в столице республики является мечеть «Сердце Чечни» и парк возле нее. В середине апреля здесь зацветает сакура, которая радует гостей и жителей Грозного до первых чисел мая. В период цветения деревьев этой весной эту локацию посетил каждый второй приехавший в Грозный.

Чаще всего республику туристы посещают одним днем в формате экскурсии или тура выходного дня. Фото: mts.ru

Примерно четверть гостей республики весной отправлялась в горные районы Чечни. В число самых посещаемых природных достопримечательностей вошли озеро Кезеной-Ам, а также озера Ачхой-Мартановского района, горные красоты Беноя и Ножай-Юрта. Горы Чечни весной ценят за свежий воздух, молодую зелень и цветение горных трав и деревьев на фоне озер и рек.

Также аналитики отмечают, что у гостей региона набирают популярность туры по мечетям республики. Данные МТС говорят о том, что этой весной туристы помимо «Сердца Чечни» посещали мечети «Гордость мусульман» в Шали, Алхан-Юртовскую мечеть и Джума-мечеть в поселке Ойсхара, построенную в бухарском стиле.

Примерно четверть гостей республики весной отправлялась в горные районы Чечни. Фото: mts.ru

Топ регионов, из которых приезжали туристы остался прежним: Дагестан, Кубань, Ставрополье, Северная Осетия, Ростовская область и Москва. Чаще всего республику туристы посещают одним днем в формате экскурсии или тура выходного дня. Но этой весной наметился новый тренд: стало вдвое больше туристов, которые приезжают в Чечню на несколько дней.

- Российские туристы все чаще обращают свое внимание на территории Северного Кавказа, в том числе и на Чеченскую республику, об этом говорит анализ турпотока с помощью BigData МТС. Наши специалисты могут составить образ туриста, дать прогнозы на сезон отпусков и выявить тенденции в сфере путешествий по республике. Эта информация может быть полезна предприятиям в сфере туризма, гостиничного бизнеса, транспорта, - прокомментировал исследование директор МТС в Чеченской Республике Магомед Абдулмежидов.