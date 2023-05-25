Просмотр видео и общение с близкими: на что тратят мобильный интернет в Северной Осетии

Онлайн-трафик в Северной Осетии – Алании в 1 квартале этого года вырос на 17%. Фото: megafon.ru

Большую часть онлайн-трафика абоненты республики тратят на видеохостинги, мессенджеры и социальные сети. Аналитики МегаФона провели исследование потребления мобильного интернета в регионе.

Онлайн-трафик в Северной Осетии – Алании в 1 квартале этого года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Топ самых популярных у пользователей категорий сайтов в 2023 году возглавляют сервисы для просмотра видео – на них приходится почти половина общего объема интернета. Лидирует здесь Youtube, на втором месте TikTok, на третьей строчке рейтинга онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

Мессенджеры составили 1/5 от всего мобильного трафика. Самым востребованным у абонентов региона вот уже год остается Telegram. За ним следует WhatsApp — им пользуются в полтора раза реже. Далее с большим отставанием идут Zoom, Snapchat и Viber.

Среди социальных сетей безоговорочным лидером является «ВКонтакте» — интерес к отечественной площадке за год вырос почти вдвое. Значительно ему проигрывают «Одноклассники» и Pinterest. Суммарно соцсети составляют 7 % от всех Гигабайт мобильного интернета в регионе.

Еще 4 % интернет-трафика в республике приходится на маркетплейсы. Далее в порядке убывания идут онлайн-игры, облачные сервисы, поисковые системы, электронная почта и другие категории сайтов – на каждую не более 2 % мобильного интернета.

«Половину онлайн-трафика Северной Осетии абоненты генерируют в столице республики. И показатель этот неуклонно растет — каждый год пользователи во Владикавказе скачивают из сети на 15-20 % информации больше. В 1 квартале 2023 года средняя скорость мобильного доступа составила 48 Мбит/сек. Чтобы скорость оставалась стабильно высокой, наши инженеры непрерывно улучшают покрытие сети. За последний месяц они модернизировали в разных районах города более 10 базовых станций LTE. В результате качество сигнала стало лучше внутри помещений», — комментирует Ацамаз Бесолов, директор МегаФона в Северной Осетии – Алании.