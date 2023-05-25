После ДТП с пенсионером и подростком на Ставрополье прокуратура начала проверку

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В селе Красногвардейском на Ставрополье на пересечении улиц Орджоникидзе и Красная 69-летний водитель «Оки» сбил пешехода, который переходил улицу на зеленый сигнал светофора. Очевидцы заявляют, что автомобилист проехал на красный свет, а пострадавшим оказался 15-летний школьник.

— Прокуратурой Красногвардейского района проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего. Ребенок доставлен в учреждение здравоохранения, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

По итогу, если найдутся основания, ведомство рассмотрит вопрос о принятии мер реагирования. О заведении дел пока что не сообщается.