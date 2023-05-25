Жители сел на Ставрополье продолжают благоустраивать домохозяйства с помощью обновленного кредита Россельхозбанка

Клиенты Ставропольского филиала Россельхозбанка с начала года оформили кредитов на благоустройство для жителей села на общую сумму более 8,6 млн рублей. Изменение условий по этому кредитному продукту привело к росту популярности программы в регионе.

Так, в РСХБ на Ставрополье c начала 2023 года была увеличена максимальная сумма кредита с 250 тысяч до 500 тысяч рублей. Кроме того, сейчас жителям региона предоставлена возможность использования части кредита (до 40% включительно) на оплату оборудования или строительных материалов по договорам купли-продажи (без заключения договора подряда). Условия кредита предполагают возможность его досрочного погашения, выбора схемы погашения, отсутствие комиссии и необходимости залога или поручительства. Потребительский кредит предоставляется сельским жителям на благоустройство домовладений, расположенных на сельских территориях (сельских агломерациях), без обеспечения. Сейчас в РСХБ это предложение доступно клиентам в возрасте от 23 до 65 лет включительно (на момент возврата кредита). Максимальный срок кредитования - до 5 лет.

В связи с изменением ценового порога на строительные материалы и ремонтные работы, кредитных средств по ранее обозначенным условиям программы уже стало не хватать на проведение ремонта, поэтому расширение финансовых возможностей в рамках этого продукта клиенты восприняли позитивно. В частности, кредит по обновленной программе с увеличенным кредитным лимитом оценили также и сотрудники РСХБ: например, им уже воспользовался управляющий дополнительным офисом в г. Буденновск Валерий Войкин:

Якорь «Кредитные средства на благоустройство дома в этот раз были потрачены на замену сантехники и ремонт кровли, а в прошлом году, благодаря этой же программе, удалось произвести остекление. Несмотря на то, что я – сотрудник банка, всегда пользуюсь новыми, актуальными для себя продуктами и выступаю в роли клиента».

«Эта и другие программы банка по поддержке сельских жителей востребованы в нашем регионе. Клиенты видят оптимальные условия и снова обращаются к нам, но уже за новыми услугами и продуктами. Сегодня РСХБ является одним из ключевых обеспечивающих банков, включенных в программу «Комплексного развития сельских территорий». В рамках этой деятельности банк реализует ряд льготных продуктов, которые позволяют жителям сел и деревень приобрести недвижимость в ипотеку или отремонтировать имеющееся домовладение по сниженной ставке», – прокомментировал директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.

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