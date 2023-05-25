Сбер и «Дженерал Групп» расширяют сотрудничество

Ирина Ткаченко и Мурат Макоев. Фото: Антон КУРАШЕНКО

В рамках Делового форума-выставки «Курорты России-2023» заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко и генеральный директор «Дженерал Групп» Мурат Макоев подписали соглашение об инвестиционных намерениях.

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Туризм - важное направление работы команды Юго-Западного банка. Сегодня мы уже помогаем росту занятых в ней более чем 18 тысяч компаний крупного, среднего и малого бизнеса. И продолжаем активную работу по поддержке этой ключевой для экономики Юга России и Северного Кавказа отрасли. Внутренний турпоток в России растет, а за ним - инфраструктура, сервис и логистика. Поэтому бизнес сегодня готов инвестировать в долгосрочные и капиталоёмкие проекты. Уверена, реализованные в рамках соглашения новые совместные проекты будут очень успешными».

Мурат Макоев, генеральный директор «Дженерал Групп» (ГК «Синдика»):

«Мы видим высокий потенциал роста туристической отрасли и готовы развивать бизнес в этом направлении: как в классических финансовых сервисах, так и в цифровых решениях. В этом году мы планируем расширить инвестиции в туристический кластер Кавказских Минеральных Вод».

СПРАВКА

Программа делового форума «Курорты России - 2023» (24-25 мая) включает обсуждение проблем государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере внутреннего туризма, развития туристской инфраструктуры, санаторно-курортного комплекса России, регулирования деятельности по оказанию гостиничных услуг, вопросов безопасности объектов туристской и рекреационной инфраструктуры.

Информационный обзор Редакции