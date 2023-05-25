«Россети Северный Кавказ» принимают меры для снижения задолженности потребителей электроэнергии

Фото: «Россети Северный Кавказ»

ПАО «Россети Северный Кавказ» добилось улучшения платежной дисциплины ряда групп потребителей в январе-апреле 2023 года. Наибольший рост отмечен среди республиканских бюджетных организаций. По сравнению с прошлогодними показателями уровень их платежей увеличился на 14,2 процентного пункта и составил 84,4 %. Положительная динамика наблюдается также среди потребителей, финансируемых из федерального бюджета, а также промышленного и непромышленного секторов.

Наилучшие показатели оплат по итогам отчетного периода отмечены у промышленных предприятий КЧР, которые рассчитались за 98 % потребленной электроэнергии.

В аутсайдерах по-прежнему остаются предприятия ЖКХ региона. В январе-апреле текущего года они внесли на счет филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» всего 46,5 % стоимости использованного энергоресурса, нарастив задолженность на 38,8 млн рублей.

Уровень расчетов всех потребителей филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» за отпущенную им электроэнергию за четыре месяца 2023 года составил 91,3 %. Прирост совокупной задолженности абонентов превысил 109,7 млн рублей. Гарантпоставщик добивается их погашения всеми способами, предусмотренными действующим законодательством. За просрочку платежей начисляется пеня, должникам в установленном порядке ограничивают подачу энергоресурса, активно ведется претензионная и исковая работа.

«Мы постоянно напоминаем абонентам, что надежность электроснабжения региона зависит не только от самоотверженной работы энергетиков, но и от ответственного отношения к платежной дисциплине самих потребителей. Денежные средства, поступающие в качестве оплаты за использованный энергоресурс, являются основным источником финансирования работ по ремонту, техобслуживанию и модернизации энергообъектов», - отмечает заместитель директора, директор отделения «Энергосбыт» филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» Ханафи Чотчаев.