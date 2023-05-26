На «Российской школьной весне» в Ставрополе для гостей выступят звезды

Слева направо: Л Ван, ok-magazine.ru, Хабиб, официальная страница артиста, группа Дабро boomboxpilot.ru. Фото: bloknot-stavropol.ru

В Ставрополе вместо краевого выпускного с 1 по 5 июня будет проходить другое мероприятие – «Российская школьная весна». В министерстве образования Ставропольского края приняли решение изменить праздник для школьников и выделили на это 110 млн рублей, рассказали в «Блокнот Ставрополь» вместе с информацией о вип-гостях.

Редакция пишет, что большая часть выделенных средств пойдет на размещение и питание участников «Российской школьной весны». Однако организаторы выделили средства и на звезд, которые абсолютно бесплатно выступят для гостей и участников мероприятия:

- 1 июня – L’one (организация его концерта обойдется в 5,2 миллиона рублей);

- 2 июня – Хабиб;

- 3 июня – группа Dabro.

Артистов можно будет увидеть на площади Ленина в обозначенные даты. Правда, время не сообщается.

Напомним, что 1 июня откроют фестиваль «Российская школьная весна», в которой школьники смогут либо поучаствовать, либо стать зрителями, так как вход на мероприятие свободный. Все начнется на площади Ленина и будет проходить вплоть до 5 июня.