«Россети Северный Кавказ» способствуют реализации нацпроекта «Развитие здравоохранения» в Ингушетии

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» подключили к централизованным электрическим сетям новое здание участковой больницы, расположенной в сельском поселении Кантышево Назрановского района. Согласно заявке, социально значимое учреждение получило 180 кВт мощности.

Современный медицинский объект возводится в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» (нацпроект «Развитие здравоохранения»). Больница рассчитана на 60 койко-мест и 100 посещений в смену.

В четырехэтажном здании будут функционировать кабинеты и палаты с новым оборудованием.

Ввод объекта здравоохранения позволит облегчить доступ сельчан к медицинским услугам, поскольку существующая участковая больница 1960 года постройки не справлялась с потоком посетителей. Строительные работы фирма-подрядчик планирует завершить до конца 2023 года.

«Доступное образование и медицинская помощь, новые возможности для бизнеса, ликвидация кадрового дефицита, социально-экономическое развитие села, обеспеченность жильем: национальные проекты каждый день повышают качество нашей жизни. Задача энергетиков – оперативно подготовить почву для реализации важных инициатив, обеспечивая новые объекты необходимой электроэнергией. И к ее решению мы подходим со всей ответственностью», – отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.