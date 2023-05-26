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НовостиОбщество26 мая 2023 11:30

«Россети Северный Кавказ» обеспечили дополнительной электроэнергией 15 почтовых отделений в труднодоступных сёлах КЧР

Источник:kp.ru
Фото: «Россети Северный Кавказ»

Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» завершили работы по выдаче дополнительной мощности 15 отделениям почтовой связи в труднодоступных отдаленных населенных пунктах Карачаево-Черкесии.

В текущем году увеличена энергомощность шести почтовым отделениям в Абазинском, Хабезском и Малокарачаевском районах. Для реализации проекта энергетики построили порядка 1,5 км линий электропередачи 0,4 кВ.

Выдачу дополнительной мощности еще девяти отделениям почтовой связи в Прикубанском, Урупском, Адыге-Хабльском и Карачаевском районах специалисты филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» выполнили в прошлом году.

Дополнительная мощность для почтовых отделений необходима в связи с расширением перечня оказываемых услуг в рамках реализации комплексной программы модернизации отделений связи в местах с низкой плотностью населения. В частности, в этих почтовых отделениях теперь будет предусмотрена возможность обеспечения граждан лекарствами и получения ими в электронной форме государственных и муниципальных услуг.

Работы проведены в соответствии с договорами технологического присоединения к сетям между «Почтой России» и энергокомпанией.