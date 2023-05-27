Cтавропольские ученые предложили экологичный способ переработки фосфогипса в стройматериалы

Утилизация фосфогипса - актуальная экологическая проблема. Фото: ncfu.ru

Группа ученых Северо-Кавказского федерального университета разработала инновационную технологию, которая поможет утилизировать фосфогипс с последующей переработкой в строительные материалы.

Фосфогипс – это экологически вредный отход при производстве минеральных удобрений и фосфорной кислоты. При этом, как объяснили ученые СКФУ, фосфогипс обладает токсичными свойствами и может нанести вред окружающей среде, если не будет правильно утилизирован.

Согласно статистике, при переработке 1 тонны исходного сырья образуется до 1,6 тонн фосфогипса. Мировой годовой выход фосфогипса составляет более 150 млн. тонн, в одной только России – около 14 млн. тонн ежегодно. Этот отход при производстве минеральных удобрений для сельского хозяйства сейчас представляет собой экологически опасный фосфогипс, складируемый из-за отсутствия технологии переработки.

– Предложенная учеными федерального университета технология решает сразу две задачи: во-первых, отходы химпроизводства можно утилизировать и, во-вторых, получаемый в процессе переработки экологически чистый гипс можно использовать для строительной отрасли. Уверен, что разработка ученых СКФУ будет актуальна не только для промышленной столицы Ставрополья – Невинномысска, но и в целом для химической и строительной отраслей страны, – прокомментировал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Утилизация фосфогипса воспринимается научным сообществом как актуальная экологическая проблема. В качестве варианта решения рассматривается переработка фосфогипса в строительные материалы. Разработкой этого проекта занимается группа ученых научно-исследовательского центра «Надежности и прочности материалов» СКФУ.

– Современные технологии строительства и ремонта помещений требуют использования высококачественных тепло- и звукоизоляционных материалов. Одним из наиболее эффективных и экологически чистых материалов для таких целей являются пористые материалы на основе водорастворимых фенолформальдегидных полимеров и фосфогипса, – рассказал руководитель проекта Валерий Гончаров – кандидат технических наук, доцент кафедры технологии машиностроения и технологического оборудования СКФУ.

Разработкой инновационной технологии утилизации фосфогипса занимались ученые СКФУ. Фото: ncfu.ru

Учеными научно-исследовательского центра «Надежности и прочности материалов» СКФУ была разработана технология по утилизации фосфогипса с последующей переработкой в строительные материалы, которая обладает сразу несколькими преимуществами – технологическими и экономическими.

Во-первых, она предусматривает снижение энергоемкости производства и себестоимости теплоизоляционных строительных пороматериалов, а, во-вторых, повышает производительность труда в 2-3 раза по сравнению с существующими методами переработки фосфогипса. Помимо этого, технология утилизации, предложенная учеными университета, экологичнее тех, что используются в промышленности сегодня. Ноу-хау предлагаемого способа заключается в том, что в нем заложен принцип «токсичное утилизируется с токсичным».

В региональном аспекте данная технология применима для утилизации скопившихся отвалов фосфогипса при производстве азотных удобрений и серной кислоты на территории ОАО «Еврохим» в Невинномысске. Применение утилизированного фосфогипса, переработанного в теплоизоляционные и строительные материалы, может быть востребовано строительными и дорожными компаниями России.

Состав для получения газобетона уже запатентован, а научные статьи по проблеме и технологии утилизации фосфогипса опубликованы авторами в ряде журналов.