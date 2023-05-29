Кадры задержания члена «мафии автостраховщиков» на Ставрополье опубликовала ФСБ

Фото: скриншот из видео ФСБ РФ

Член крупной банды, зарабатывавшей на инсценировке ДТП для страховых выплат, был пойман 29 мая при попытке пересечь границу России. Кадры задержания обнародовала ФСБ.

Преступную группу, занимавшуюся кражами в автостраховании, раскрыли следователи и ФСБ в Ставропольском крае. Как выяснили правоохранители, группа состояла из более 30 человек, включая экспертов-оценщиков, сотрудников страховых компаний и правоохранителей.

За период с декабря 2020 года по октябрь 2021 года участники группы инсценировали ряд ДТП, чтобы получить компенсации за фиктивные повреждения автомобилей. Однако после того, как страховая компания отказалась выплачивать им компенсацию, мошенники были задержаны. Один из участников группы попытался бежать в Грузию, но был задержан на границе.

Правоохранители оценили, что оборот денежных средств на банковских картах фигурантов составил более 1,5 миллиарда рублей. Всех троих задержанных заключили под стражу, а следователи продолжают поиски остальных участников преступной группы и выясняют величину нанесенного ущерба.