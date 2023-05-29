Грозовой дождь со шквалистым ветром до 23 м/с пойдет на Ставрополье ночью 30 мая

Штормовое предупреждение продлили на Ставрополье до 30 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье могут продлить штормовое предупреждение до 30 мая из-за грозовых дождей и шквалистого ветра до 23 м/с. Из-за непогоды существует опасность возникновения ЧС и ЧП, поэтому следует быть осторожным на улице и на дороге. Водителям и людям рекомендуют не останавливаться возле деревьев и плохо закрепленных конструкций.

Фото: Ставропольский гидрометцентр

Также на улице следует смотреть на линии электропередач, так как они могут оборваться из-за шквалистого ветра. В домах рекомендуется не пользоваться электроприборами при грозе и находиться подальше от окон. Пока что синоптики сообщают о непогоде вплоть до дня 30 мая, однако ситуация может измениться.

Напомним, что штормовое предупреждение на Ставрополье действует с 23 мая и по сей день. Ночь с 23 на 24 число в краевой столице закончилась разрушениями по крайней мере для 74 человек. Тогда выпало 99 миллиметров осадков, а это 135% месячной нормы. Улицы затопило, а машины буквально плавали по дорогам.