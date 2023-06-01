Ливни на Ставрополье продержатся еще несколько дней

В ближайшее время на Ставрополье продолжат идти дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье непогода продержится еще несколько дней. По довольно позитивным прогнозам синоптиков, уже завтра, 2 июня, грозовой дождь потревожит регион только ночью, а днем пойдут кратковременные дожди. Температура воздуха будет держаться высокая и не опустится ниже +20 градусов.

Сегодня, в 1 июня, на Ставрополье ожидаются ливни, град, шквалистый ветер 20-23 м/с и грозы. Вероятность непогоды присутствует и в краевой столице. Штормовое предупреждение все еще действует на территории региона, как и режим повышенной готовности, введенный из-за сильных дождей.

В пятницу, 2 июня, в первой половине ночи Ставрополью грозят сильные ливни, град, грозы и шквалистый ветер. В краевой столице ожидается кратковременный дождь. Уже днем осадки в регионе продолжатся, однако не будут столь сильными.

В субботу, 3 июня, ночь обещает быть спокойной и без осадков. Но во второй половине дня на Ставрополье ожидаются кратковременные дожди и грозы без ветра и града. В Ставрополе без существенных осадков.