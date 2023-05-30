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НовостиПроисшествия30 мая 2023 14:40

На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за штормового предупреждения

Соответствующее распоряжение губернатора появилось на сайте правовой информации края
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за из-за штормового предупреждения

На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за из-за штормового предупреждения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставропольском крае с 30 мая по распоряжению губернатора Владимира Владимиров действует режим повышенной готовности, связанный со штормовым предупреждением, которое продлили до 1 июня. В регионе ожидаются ливни с грозами, град и шквальный ветер до 23 м/с. Документ опубликовали на сайте правовой информации края.

Режим повышенной готовности на Ставрополье действует со дня его подписания, 30 мая, вплоть до особого распоряжение. Его, вероятно, подпишут после того, как погода в регионе «успокоится». Спецслужбы вводят в особый режим работы, определяются участки, где шторм может нанести наибольший ущерб.

Граждан будут оповещать о сложившейся в регионе ситуации, а также главы городов и округов будут организовывать мероприятия по предупреждению серьезных происшествий.

Напомним, что на Ставрополье уже неделю почти беспрерывно действует штормовое предупреждение из-за шквального ветра до 23 м/с, грозовых дождей и града. Самым серьезным днем стало 23 мая, когда только в Ставрополе выпало 99 миллиметров осадков – 135% от месячной нормы. Эта ситуация может повториться, поэтому в регионе ввели режим повышенной готовности.