Режим повышенной готовности в Пятигорске из-за непогоды ввел глава города

В Пятигорске прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Фото: Телеграм-канал Дмитрия Ворошилова

В Пятигорске прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем глава города Дмитрий Ворошилов объявил о введении режима повышенной готовности.

- Создали комиссии по актированию нанесенного стихией ущерба. Сегодня и завтра прогнозируются ливни, поэтому режим повышенной готовности введен и сохраняет действие, - написал Ворошилов в своем официальном Телеграм-канале и уточнил, что все силы и средства РСЧС (Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) продолжают работать в указанном режиме.

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