Сотрудники «Россети Северный Кавказ» стали участниками Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ»

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Энергетики «Россети Северный Кавказ» в рамках Всероссийского полумарафона ЗаБег.рф в городе Ставрополе испытали на себе, каково это - быть марафонцами.

В этом году стартово - финишный городок расположился на Александровской площади столицы региона. Непростой и живописный маршрут пролегал по центральным улицам города, где сконцентрированы важные архитектурные достопримечательности и историческая застройка.

Участникам предстояло проверить свои силы на одном из выбранных маршрутов и совершить забег на дистанциях в 1,5 км, 5 км или 10 км.

С этим спортсмены справились результативно и завоевали медали. В их числе - ведущий инженер службы технического развития и инноваций филиала «Ставропольэнерго» Валерий Ростенко. Энергетик участвовал в большинстве забегов KAVKAZ.RUN и успешно финишировал в ставропольском полумарафоне на 10-километровой трассе.

Также на разных дистанциях показали достойные результаты 19 энергетиков, для которых этот марафон стал первым. Среди них сотрудники исполнительного аппарата «Россети Северный Кавказ» (Илона Максимова, Владимир Ширяев, Александр Есаков, Ольга Шелепова, Андрей Хлопонин, Максим Кулешов, Максим Ващенко, Борис Гаркун, Святослав Заславский) и филиала «Ставропольэнерго» (Роман Зрянин, Ольга Бедненко, Иван Соловьев, Алексей Милохин, Марина Каменская, Евгений Дмитриенко, Дмитрий Борисов, Иван Николаев, Андрей Переверзев, Анатолий Сикорский).