Штормовое предупреждение продлили на Ставрополье Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Ставрополье вновь продлили штормовое предупреждение из-за грозовых дождей, шквалистого ветра 20-23 м/с и грозы. Шторм в регионе почти не утихает с 23-24 мая, когда непогода сильно повредила инфраструктуры городов. Сейчас объявили о новом нашествии непогоды 15, 16 и 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

— Существует вероятность возникновения ЧС и ЧП природного характера, связанных с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком, нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, нарушениями в работе транспорта, – пишет ведомство.

Кроме того, есть опасность повреждения опорный линий связи и ЛЭП, слабо закрепленных и старых конструкций, рекламных щитов, деревьев, может обрушиться кровля зданий, а в домах могут разбиться окна.

Пешеходам и водителям рекомендуют быть максимально осторожными на улицах, в особенности на пешеходных переходах и перекрестках. Следует обращать внимание на ЛЭП и слабо закрепленные конструкции. Не стоит долго находиться возле домов и под деревьями.

Также и.о. замначальника Ставропольского центра по гидрометобеспечению, начальник отдела гидрометобеспечения Светлана Пьянова рассказала Радио «КП» о погоде на ближайшее время.