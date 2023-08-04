Безопасную альтернативу пестицидам протестируют на Ставрополье

Биопестициды отличает экологическая безопасность. Фото: stgau.ru

Ученые Ставропольского государственного аграрного университета с коллегами из Института биоорганической химии РАН приступят к тестированию альтернативы обычным пестицидам - биопестицидов. Их отличает экологическая безопасность: данные препараты для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур созданы на основе пептидов растительного происхождения препаратов. В их составе содержатся натуральные антибиотики и фунгициды, обладающие широким спектром противомикробных и противовирусных свойств.

- Проведение испытаний позволит научно-опытным путем доказать эффективность биопестицидов в условиях различных агроклиматических зон Ставропольского края, а также определить наиболее эффективные нормы их применения для защиты разных сельхозкультур, - отметил ректор СтГАУ Владимир Ситников.

Опытными полигонами для испытания биопестицидов станут учебное хозяйство СтГАУ, инновационные лаборатории и созданные в рамках госпрограммы поддержки университетов Российской Федерации «Приоритет-2030».

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что ставропольские ученые работают над созданием ПЦР-тестов для выявления рака и других заболеваний у растений.