Причиной едкого запаха в Ставрополе стал пал сухой травы

Сухая трава горит в районе Демино и Надежды. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Причину запаха гари и смога, распространившегося в Ставрополе утром в воскресенье 6 августа, объяснили представители экстренных служб.

По данным регионального МЧС, едкий запах и дым принесло ветром со стороны поселка Демино и села Надежда Шпаковского округа, где на данный момент горит сухая трава.

Напомним, на запах дыма и белесый «туман» сначала массово пожаловались жители юго-западного района города, а следом сообщения о смоге стали поступать и из других районов краевого центра.

Кстати, ранее «КП-Ставрополь» рассказывала о том, что в крае установится экстремально жаркая погода. Синоптики обещают до 42 градусов жары. В некоторых районах всю неделю будет сохранятся высокая пожароопасность.