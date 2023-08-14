В Минводах 17-19 августа 150 компаний представят все необходимое для агробизнеса

Свои разработки и продукцию представят производители и поставщики из 24 регионов России и Белоруссии. Фото: minvodyagro.ru

Международная агропромышленная выставка «МинводыАГРО» состоится с 17 по 19 августа 2023 года в Минераловодском округе Ставропольского края (МВЦ «МинводыЭКСПО»). В 2023 году выставка пройдет совместно с Днем поля Ставропольского края, организатором которого выступает Министерство сельского хозяйства СК. Свои разработки и продукцию представят более 150 производителей и поставщиков из 24 регионов России и Белоруссии.

Посещение выставки - бесплатное. Чтобы получить электронный билет, достаточно зарегистрироваться на сайте.

«МинводыАГРО» познакомит аграриев СКФО с новейшими технологиями; сельхозтехникой и запчастями; оборудованием для теплиц, а также для хранения, переработки и транспортировки продукции; агрохимикатами и средствами защиты растений (СЗР); кормами, ветпрепаратами и семенами.

Гости выставки на стендах участников смогут получить консультации, лично договориться о закупках и поставках на выгодных условиях и с эксклюзивными скидками.

17 августа в 11:00 откроется пленарная сессия «Агропромышленный комплекс СКФО в новых экономических реалиях».

В 14:00 начнётся фокус-сессия «Точки роста в развитии отечественного семеноводства».

18 августа в 11:30 состоится Северо-Кавказский форум фермеров под эгидой АККОР «Сельское хозяйство как бизнес в эпоху глобальных изменений: вызовы, практические решения, стимулы к развитию».

Подробнее ознакомиться с программой выставки «МинводыАГРО» можно по ссылке.

Что касается Дня поля Ставропольского края, то гостей ждет демонстрация техники в реальных условиях, а также отборочный тур и финал соревнований по мастерству управления трактором «Трактор-шоу».