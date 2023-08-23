Последних пострадавших от взрыва выписали из больницы в Дагестане

Фото: РКБСМП Дагестана

В Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Дагестана выписаны последние пострадавшие, которые были госпитализированы после взрыва на окраине Махачкалы. Об этом сообщили в медучреждении.

Пострадавшие лечились в отделении нейрохирургии и имели черепно-мозговые травмы средней степени тяжести.

Заведующий нейрохирургическим отделением Магомед Хизбулаев сообщил, что состояние пострадавших существенно улучшилось, и им больше не требуется стационарное лечение. Однако пациенты все же останутся под наблюдением врачей в амбулаторном режиме.

Трагедия в Махачкале произошла 14 августа. Пожар на складе селитры привел к мощному взрыву, впоследствии сдетонировали и газовые баллоны на соседней автозаправке. В результате пострадало 119 человек, включая 20 детей, а 35 человек погибли.