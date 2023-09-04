Похолодание и дожди ожидаются на Ставрополье в ближайшие дни

Синоптики рассказали о погоде в ближайшее время Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье циклон определяет погоду, из-за чего в регионе идут дожди, местами сильные, а в краевой столице температура кажется прохладной. В восточной части региона синоптики ожидают достаточно летнюю погоду, завтра в отдельных территориях прогнозируют осадки. Об этом рассказала и.о. заместителя начальника Ставропольского центра по гидрометобеспечению, начальник отдела гидрометобеспечения Светлана Пьянова.

— Сегодня прохладно в западной части края – +24-30, на востоке – до +33 сохраняется. Это в краевом центре довольно прохладно, но на самом деле температурный фон достаточно высокий. Завтра на всей территории региона – +26-31, потом может быть пара прохладных дней под влиянием холодного антициклона: 7-8 могут быть более прохладные ночи – +10-15, +9-14. А днем воздух будет интенсивно прогреваться до +26-31, – сказала Пьянова.

Также напомним, что Ставропольский Гидрометцентр уже опубликовал прогноз на первый осенний месяц. Как утверждают синоптики, практически летний месяц с теплой погодой и приятными температурами. Средняя температура осенью составляет около 17-19 градусов.