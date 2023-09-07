Глава Минпросвещения РФ Кравцов помыл класс в школе Ставрополя

Фото: скриншот из видео губернатора Ставрополья

Во время рабочего визита в Ставрополь, министр просвещения России Сергей Кравцов присоединился к главе края Владимиру Владимирову и депутату Госдумы Ольге Казаковой, чтобы привести в порядок один из кабинетов 55-й школы.

Гости школы убрали класс в знак поддержки закона о привлечении школьников к общественно полезному труду, который недавно был принят в России. Вместе они вытерли мел с доски, подняли стулья на парты, помыли пол и полили цветы.

Губернатор отметил, что хотел бы, чтобы и его дети приучались к полезному труду.

— Полить цветы, протереть доску на перемене и другие школьные обязанности — всё это важная часть воспитания у детей уважения к труду. Не только к своему, но в первую очередь к чужому. <...> С 1 сентября трудовую воспитательную составляющую вернули в школу, хотя долгое время ее там не было. Я за то, чтобы мои дети занимались общественно полезной работой в школе. Считаю это решение верным, — заявил Владимиров.

С главой региона согласился и министр.

— Это очень важно — прививать любовь к труду уже со школьной скамьи. Поэтому важно возродить традиции, которые были еще в советской системе образования. Здесь не должно быть перегибов, но общественно-полезный труд развивает человека, — сказал Сергей Кравцов.

Тем временем в Ставрополе начали возводить каркас школы на 1550 учеников. В разных блоках планируют разместить кабинеты, две столовые на 300 и 500 мест, а также спортивные и актовые залы. Строители уже приступили к обустройству, работы планируют завершить до конца следующего года.