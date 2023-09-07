Гуманитарный груз в зону СВО отправят в День Ставрополя 16 сентября

Гуманитарный груз отправят в зону СВО на День Ставрополя Фото: Александр КОЦ

В День Ставрополя 16 сентября в зону специальной военной операции отправят гуманитарный груз. Подготовка к празднику близится к завершению, до конца недели оформят остановки, витрины магазинов и въездные группы. Во время празднования, которое в этом году пройдет без фейерверков и пышных гуляний, военнослужащим отправят гумконвой.

— Везем элементы обмундирования, инструменты, бензиновые генераторы, рации, палатки, аптечки, средства личной гигиены, продукты питания, зимнюю резину на автомобили и многое другое из того, что необходимо бойцам. Всего более 80 наименований, – написал мэр Ставрополя Иван Ульянченко в соцсетях.

Волонтеры при этом будут плести для бойцов маскировочные сети. Кроме того, для всех желающих проведут мастер-класс на Владимирской площади – отсюда же увезут гуманитарный груз.