Фейковый мэр Ессентуков пишет жителям Ставрополья в соцсетях

Фото: соцсети мэра Ессентуков Александра Некристова

Фальшивый мэр Ессентуков Александр Некристов начал написывать жителям Ставропольского края в Telegram. Номер телефона на страничке не совпадает с настоящим, а фото взято из открытых источников. Причем неизвестные заявляют, что «это срочно» и просят не игнорировать сообщение. Правда, если им не отвечают, разговор они не продолжают. На ситуацию отреагировал настоящий глава ставропольского курорта.

— Мошенники оказались пугливыми, поэтому удалились так ничего и не попросив. Я обращаю внимание на то, что схемы спам-атак постоянно обновляются, становятся креативнее. Будьте бдительными и не попадайтесь на уловки в мессенджерах, – пишет Александр Некристов в социальных сетях.

Фото: соцсети мэра Ессентуков Александра Некристова

Похожая ситуация была с мэром Железноводска Евгением Бакулиным. По словам настоящего главы города, злоумышленники из Оренбурга создали идентичную фейковую страницу, в ней все сходится, кроме номера телефона. Мошенники вымогали деньги от имени главы курорта.